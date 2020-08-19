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Фонд «Добро24.ру» запускает акцию «Мой черничный друг»

Фонд «Добро24.ру» запускает акцию «Мой черничный друг»
Иллюстрация: Facebook Ольги Абанцевой

По итогам прошлогодней акции удалось собрать 126 514 рублей, на эти средства было куплено оборудование в детскую инфекционную больницу Красноярска и реабилитационный центр Ачинской больницы.

#НОВОСТИ

Суть акции такова: фонд «Добро24.ру» варит черничное варенье для своих друзей, а друзья собираются со своими друзьями, коллегами, родными за чашкой чая и разговаривают про благотворительность. Экологически чистую чернику закупают у проверенных поставщиков, а варенье разливают в крупные банки.

По русской соседской традиции, как вы знаете, пустую тару не возвращают… Съев варенье, друзья заполняют банку посильными пожертвованиями и возвращают банку фонду», – рассказывает сооснователь фонда Ольга Абанцева.

Стать черничным другом можно следующим образом:

  • Позвоните по телефону +7 913 575 53 63 (Ирина Россова) и оставьте заявку на участие.
  • Сотрудники фонда доставят варенье в удобное для вас место.
  • Пригласите друзей и коллег на чаепитие с черничным вареньем и разговор о благотворительности.
  • Сделайте фото и выложите его с хештегами #мойчерничныйдруг #фондДобро24ру и персональными хештегами компании.
  • Сделайте пожертвование вместе с друзьями и положите его в банку.
  • Сообщите сотруднику фонда о том, где и когда можно забрать банку с пожертвованиями.

Главный смысл акции, безусловно, не в том, чтобы обменять варенье на пожертвование. Важно, чтобы как можно больше людей прикоснулись к идеям благотворительности и узнали про красноярский фонд «Добро24.ру». Важно собраться с коллегами (и, возможно, придумать еще более крутые идеи для корпоративной благотворительности!). Но и пожертвования важны тоже, на них мы сможем помочь медучреждениям края, где могут оказаться и наши дети тоже», - уточняет Ольга Абанцева.

Сотрудники фонда готовы приехать на чаепитие и рассказать о том, какие возможности есть у компаний и отдельных людей для участия в благотворительных мероприятиях. А также поделиться удивительными и потрясающими историями из жизни фонда.

 

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