«Внутренний туризм не был готов к возросшему спросу»

Юлия Верхушина, руководитель Агентства по туризму Красноярского края:

В последние несколько дней много говорят о том, что открытие авиасообщения с Турцией оттянуло спрос из внутреннего туризма. Что люди, которые готовы были потратить свои деньги на отдых в российских регионах, теперь сделают это за рубежом. И ситуация с падением спроса на поездки в ту же Хакасию, после возвращения турецкого направления, лишний раз это иллюстрирует. С этим, действительно, можно согласиться. Но лишь отчасти.

Конечно, закрытые границы провоцировали повышенный спрос на внутренний туристический продукт. И даже при довольно высоких ценах на отдых, которые зачастую не соответствовали уровню потребляемой услуги, поток людей рос. И вот тут из каждого утюга стали трубить о небывалом всплеске внутреннего туризма. На этой волне громко зазвучала новость наших соседей из солнечной Хакасии, где запустили чартерные рейсы от крупнейшего туроператора Anex tour.

Но во всей этой истории нужно очень четко отдавать себе отчёт в том, что это в первую очередь был ситуативный спрос — границы закрыты, а детские каникулы и желание сходить в отпуск летом никто не отменял. Вот люди и ехали. И здесь уже важно было среагировать — максимально синхронизироваться с возросшим спросом (хотя, нет, все же — интересом) и начать параллельно наращивать качество сервиса, комфортность гостиниц и санаториев, доступность привлекающих туристов объектов. Без этого повышенный интерес к себе не удержать.

Но надо быть честными, внутренний туризм был мало готов к этому.

И вот Anex tour закрывает свою программу чартеров в Хакасию, не успев её поставить на поток. Это происходит на фоне открытия Турции. Но даже не произойди этого, я уверена, интерес начал бы спадать, хоть и чуть позже и не так резко. Всё же высокий туристический сезон в подобных регионах подходит к концу традиционно в конце лета. Люди начинают возвращаться к своим делам и заботам. В конце концов, дети идут школу, а их ещё туда нужно собрать. В общем: не до отдыха. Те же немногие, кто планируют отпуска на конец лета — начало осени, предпочитают проверенные (да и более теплые, нежели Красноярский край или Хакасия) варианты.

Так что, говорить о провале внутреннего туризма после открытия границ, я бы не стала. По крайней мере не сейчас. Вот в следующем году, когда сезон снова начнет набирать высоту, можно будет, сопоставив турпотоки, бронирования и прочее, судить об успешности туристических доктрин и стратегий, принятых регионами; о том, насколько им удалось использовать шанс, подаренный пандемией. Поэтому сегодня одна из самых правильных задач, хотя и весьма амбициозных, является превращение ситуативно возросшего спроса в долговременный тренд. А тут работы у нас ещё очень много.