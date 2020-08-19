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Красноярский музыкальный театр начал репетировать к новому сезону

Красноярский музыкальный театр начал репетировать к новому сезону
Иллюстрация: пресс-служба Музтеатра

В новом сезоне часть активностей театра перейдет в онлайн-формат, например, проект о театральном этикете «Хороший тон», который стартовал весной этого года.

#НОВОСТИ

Состоятся новые интервью и виртуальные встречи, появятся новые формы. Каждая интернет-площадка театра будет наполнена своим особенным контентом и станет гармоничным дополнением для событий на главной сцене.

Театр напоминает, что зрители могут вернуть деньги за билеты на постановки, планировавшиеся с 17 марта по июнь 2020 года. С 1 сентября касса театра (пр. Мира, 129) начнет работу в полном объеме. Если билеты был куплены у билетных операторов, то обращаться за возвратом денег необходимо к ним.

Дату открытия сезона обещают сообщить дополнительно.

 

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