Красноярский музыкальный театр начал репетировать к новому сезону

Состоятся новые интервью и виртуальные встречи, появятся новые формы. Каждая интернет-площадка театра будет наполнена своим особенным контентом и станет гармоничным дополнением для событий на главной сцене.

Театр напоминает, что зрители могут вернуть деньги за билеты на постановки, планировавшиеся с 17 марта по июнь 2020 года. С 1 сентября касса театра (пр. Мира, 129) начнет работу в полном объеме. Если билеты был куплены у билетных операторов, то обращаться за возвратом денег необходимо к ним.

Дату открытия сезона обещают сообщить дополнительно.