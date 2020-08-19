В Центральном районе Красноярска начали штрафовать за шум на летних террасах

Так, например, во время рейда в конце июля всего за час специалисты обнаружили трех любителей парковаться на газоне. А в середине августа на улицах появились стихийные прилавки с тканями.

Относительно новое направление работы этого года – борьба с шумом на летних террасах и верандах, отмечают в пресс-службе администрации района. С момента открытия летних террас оштрафованы уже два заведения общепита, гости которых забыли, что находятся на улице и могут мешать жителям.

Работа летних террас кафе и ресторанов выгодна бизнесу и интересна горожанам, однако важно помнить о том, чтобы такие объекты никому не доставляли неудобств, соблюдали тишину в ночное время и поддерживали порядок на своей территории», – говорит глава Центрального района Вадим Войцеховский.

Общая сумма штрафов, выписанных с января по июль, составила 1,7 миллиона рублей.