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На севере Красноярского края появится три этнодеревни

На севере Красноярского края появится три этнодеревни
Иллюстрация: https://ddn24.ru/

Инициативы коренных малочисленных народов Севера по развитию традиционных видов хозяйственной деятельности поддержат грантами. Суммы грантов варьируют от 200 тыс. руб. до 34 млн руб.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае подвели итоги грантового конкурса. Поддержку из краевого бюджета на общую сумму около 54 млн руб. получат 22 проекта жителей арктических территорий региона. 
 
В пресс-службе краевого правительства рассказали, что будут реализованы проекты по добыче, производству и реализации продукции традиционных видов деятельности малочисленных народов, по приобщению детей к родной культуре, языку, национальным видам спорта. В число проектов, которые получили поддержку, вошли три этнодеревни.
 
В поселке Суринда в Эвенкии появится сразу две этнодеревни. Демид Топоченок (ООО «Япака плюс») планирует создать аутентичное эвенкийское стойбище, открыть небольшое производство по переработке ягод и орех, а также запустить пошивочный цех изделий декоративно-прикладного искусства. Община «Нярака» намерена возродить традиционные способы переработки дичи и рыбы, а также создания национальной одежды и обуви. Еще один проект будет реализован в Волочанке на Таймыре. Община «Хаски-тыал» создаст ферму-стойбище для выпаса домашних оленей и овцебыков. Ранее губернатор Александр Усс попросил для этих целей главу Ямало-Ненецкого автономного округа предоставить десять телят овцебыков из вольерного комплекса "Полярно-Уральский". Овцебыков планируют доставить на Таймыр осенью.
 
Сейчас со всеми победителями заключают соглашения. В ближайшее время им перечислят средства для реализации проектов.
 
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