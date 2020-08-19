На севере Красноярского края появится три этнодеревни

В Красноярском крае подвели итоги грантового конкурса. Поддержку из краевого бюджета на общую сумму около 54 млн руб. получат 22 проекта жителей арктических территорий региона.

В пресс-службе краевого правительства рассказали, что будут реализованы проекты по добыче, производству и реализации продукции традиционных видов деятельности малочисленных народов, по приобщению детей к родной культуре, языку, национальным видам спорта. В число проектов, которые получили поддержку, вошли три этнодеревни.

В поселке Суринда в Эвенкии появится сразу две этнодеревни. Демид Топоченок (ООО «Япака плюс») планирует создать аутентичное эвенкийское стойбище, открыть небольшое производство по переработке ягод и орех, а также запустить пошивочный цех изделий декоративно-прикладного искусства. Община «Нярака» намерена возродить традиционные способы переработки дичи и рыбы, а также создания национальной одежды и обуви. Еще один проект будет реализован в Волочанке на Таймыре. Община «Хаски-тыал» создаст ферму-стойбище для выпаса домашних оленей и овцебыков. Ранее губернатор Александр Усс попросил для этих целей главу Ямало-Ненецкого автономного округа предоставить десять телят овцебыков из вольерного комплекса "Полярно-Уральский". Овцебыков планируют доставить на Таймыр осенью.

Сейчас со всеми победителями заключают соглашения. В ближайшее время им перечислят средства для реализации проектов.