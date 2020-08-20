Муниципальное транспортное предприятие Красноярска получило крупный кредит

Как поясняет пресс-служба банка, кредитная линия предоставлена компании на поддержание деятельности в период пандемии по Постановлению Правительства РФ № 696 от 16.05.2020. Документ предусматривает выдачу кредитов предприятиям, относящимся к перечню пострадавших отраслей, на льготных условиях. Договор с банком предусматривает также, что большая часть сотрудников КПАТП №5 начнет получать заработную плату на карты Росбанка.

Транспортное предприятие обслуживает семь маршрутов пассажирского транспорта в Красноярске, имеет автопарк из 125 больших и средних автобусов, в штате – 600 человек.

Напомним, мэрия Красноярска планировала объединение двух городских перевозчиков для повышения эффективности, присоединив к КПАТП №5 муниципального перевозчика №2, но позже от этой идеи было решено отказаться. В 2018 году КПАТП №2 было признано банкротом, а сотрудники и подвижной состав переведены в другие автопарки.