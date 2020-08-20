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IPhone за короткий метр: проект «Мобильное кино: Кто твой герой?» продолжает прием заявок

IPhone за короткий метр: проект «Мобильное кино: Кто твой герой?» продолжает прием заявок
Иллюстрация: КГБУК «Енисей кино»

Прием заявок на конкурс масштабного проекта КГБУК «Енисей кино» и Фонда Михаила Прохорова «Мобильное кино для детей и подростков: Кто твой герой?» завершится 13 сентября.

#НОВОСТИ

Принять участие и побороться за ценные призы могут абсолютно все жители Красноярского края в возрасте от 10 до 18 лет. Для этого необходимо снять свой собственный оригинальный анимационный или игровой фильм (или взять тот, что уже был снят ранее) и зарегистрировать его по ссылке: https://forms.gle/Pp6jx7YCYTbkN7oj6.

Как отмечают в «Енисей кино», «мобильное кино»– это новое, зарождающееся направление в кинематографе, а вместе с тем, и отдельный вид современного искусства. Буквально каждый может взять в руки телефон и начать снимать. Этот вид искусства не требует дополнительных вложений в технику, что важно для школьных объединений, кружков и видеостудий. А значит, в конкурсе на равных могут участвовать ребята из небольших отдаленных населенных пунктов, куда новейшие информационные технологии доходят с задержкой, а образовательные программы, особенно связанные с кинематографом, отсутствуют вовсе.

Для начинающих кинематографистов эксперты КГБУК «Енисей кино» подготовили специальный обучающий видеокурс, посмотреть который можно на официальном youtube-канале организации.

23 сентября в 19:00 состоится церемония награждения победителей. Авторы, чьи фильмы, по итогам конкурса, будут названы лучшими получат в подарок не только почетное звание «молодых и талантливых», но и ценные призы: за первые три места это  - IPhone 6s, а обладатели 4-9 мест получат в подарок стабилизаторы изображения и микрофоны.

 

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