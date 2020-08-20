Что читать? 9 главных книг августа с Марией Райдер

Книжный сомелье Мария Райдер рассказывает о новинках издательства «Альпина Паблишер».

Роберт Дью (Robert Dew), Сайрус Аллен (Cyrus Allen)

Клиентский опыт: как вывести бизнес на новый уровень

Руководители-стратеги давно перестали считать потребителей просто источником быстрых денег: они вкладываются в долговременное преимущество — лояльность. Эта книга — качественное практическое руководство для руководителей и менеджеров, стремящихся повысить качество своего взаимодействия с клиентами. Customer Experience Innovation, революционная методика Роберта Дью, стала настоящим прорывом в области развития клиентского опыта. В книге подробно и с примерами рассказывается о конкурентных преимуществах клиентоориентированного подхода, о том, как правильно инвестировать в его развитие, как эффективно устранять возникающие проблемы, как не только понять, что именно нравится клиентам, но и оставить конкурентов далеко позади. Для каждого этапа создания правильного CX приводятся простые инструкции, а все предлагаемые шаги иллюстрируются реальными кейсами как небольших компаний, так и монстров рынка, таких как Ritz Carlton и IKEA. Особого внимания заслуживают разделы, посвященные онлайн-бизнесу и правильному брендингу. Это практическое руководство для менеджеров с опытом работы в линейном управлении, операциях, маркетинге, финансах или обслуживании клиентов. В нем вы найдете простые инструменты для исследования, создания и развития инноваций в пространстве customer experience (CX) — как для крупных, так и для небольших компаний. Теперь вы не просто будете понимать, что именно нравится клиентам, но и разберетесь в том, как усилить свой бизнес и оставить далеко позади конкурентов и подражателей, применяя разработанный авторами книги революционный творческий подход к созданию конкурентных преимуществ.

Джейсон Беррон (Jason Barron)

MBA в картинках: два года бизнес-школы в одной книге

Многие руководители хотят получить диплом MBA, но немногие готовы найти время на занятия в бизнес-школе по вечерам в течение нескольких лет. Те же, кто уже прослушал курс MBA, не всегда могут в нужный момент вспомнить те или иные аспекты, особенно если они не вели подробные конспекты лекций. А как известно, лучший конспект — визуальный, полный подчеркиваний, акцентов и картинок.

Джейсон Бэррон смог не просто прослушать 516 часов лекций и сделать гору домашней работы по программе MBA в одной из топовых бизнес-школ мира. На каждом занятии Джейсон делал заметки в виде запоминающихся схем и картинок, из которых потом собрал эту книгу. Каждая глава основана на традиционных уроках бизнес-школ и наполнена визуализацией идей в сочетании с обычным текстом, что поможет вам с легкостью во всем разобраться. Вы сможете быстрее понять, лучше усвоить и скорее вспомнить самые важные и полезные идеи, которые вы могли бы почерпнуть из программы MBA.

Книга со множеством цветных иллюстраций, которые отлично помогают в освоении непростой информации. Проект оригинальной версии этой книги собрал на Kickstarter больше 1000% от поставленной цели за 28 дней — и в его финансировании поучаствовали люди из 30 стран мира.

Борис Щербаков

Топ-менеджер: как построить карьеру в международной корпорации

Построить карьеру менеджера в крупной корпорации — мечта тысяч талантливых амбициозных людей, но по-настоящему успешными становятся единицы. Почему одним это удается, а другим, несмотря на все прилагаемые усилия, нет?

Автор книги, топ-менеджер с огромным опытом работы, возглавляющий сегодня российское представительство компании DELL, делится с читателями многочисленными секретами функционирования сложных корпоративных механизмов. Книга призвана освободить читателя от множества иллюзий по поводу карьеры менеджера в международной компании. Мир корпораций работает по правилам, у него своя внутренняя логика развития, и важно понять эту логику и научиться управлять своей карьерой, используя все имеющиеся инструменты. Управленец — это профессия, и ей нужно и можно учиться, как любой другой, ведь случайно оказаться наверху карьерной лестницы практически невозможно. В качестве бонуса для тех, кто хочет усилить свои коммуникативные способности в работе внутри корпорации, – приложение с набором корпоративных идиом, часто используемых в англо-язычных компаниях.

Хильде Эстбю, Ильва Эстбю

Это мой конек: наука запоминания и забывания

Почему мы помним? Как мы забываем? И что же такое память, в конце концов? Отвечая на эти и другие вопросы, умная и веселая книга «Это мой конёк» позволяет нам по-новому увидеть одну из самых поразительных человеческих способностей. Две сестры из Норвегии, нейропсихолог и известная писательница, искусно вплетают в повествование историю, науку и собственные исследования, открывая перед читателем захватывающую панораму понимания памяти — от эпохи Возрождения и открытия гиппокампа, напоминающего по форме морского конька, до нашего времени. В свете самых актуальных научных идей XXI века показана роль различных отделов мозга, причины забывания детских воспоминаний и трудностей с памятью при стрессе и депрессивных состояниях. Авторы берут интервью у специалистов всех мастей, от крупнейших нейробиологов планеты до дочери Ингмара Бергмана, которые помогают разобраться, как работает наша память, почему она иногда подводит и что нам делать, чтобы ее укрепить. Освещение самых передовых научных сведений и захватывающее изложение делают эту книгу о человеческой памяти по-настоящему незабываемой.

Филлип Сандал, Алексис Филлипс

Потенциал команды: как добиться максимальной эффективности командной работы

Любая команда со временем теряет свою эффективность: инициатива уступает место рутине, уровень вовлеченности и взаимной поддержки снижается, общая цель перестает быть таковой. Эту проблему организациям приходится решать постоянно. Авторы книги, опираясь на 15-летний опыт работы с командами, разработали структурированную и понятную модель, проверенный практический метод, позволяющий системно выстраивать командную работу. Они исследовали 14 факторов эффективности команд — качеств, позволяющих выполнять поставленную задачу и проявлять сотрудничество, — и создали воспроизводимую модель работы, основанную на принципах командного коучинга. В книге разбираются компетенции командного коуча и связанные с ними навыки, даются упражнения, примеры диалогов и бесед, приводящие к переоценке работы и новым командным нормам. Модель авторов уже используется тысячами команд по всему миру, она помогает достигать реальных результатов в бизнесе и создавать коллективы увлеченных людей через раскрытие их потенциала.

Майк Барроуз

Канбан Метод: улучшение системы управления

Майк Барроуз, известный своими новаторскими идеями в области гибких методов управления, рассказывает о том, что такое канбан, как он работает и почему это один из лучших методов улучшения производительности. Канбан универсален, его можно применять на любом уровне и в любых командах. Майк не только рассказывает об основополагающих принципах канбана, но и описывает ценности, на которых основывается метод. В книге также дается пошаговое руководство по внедрению канбана с учетом потребностей и специфики вашего бизнеса. В книге три части. Первая посвящена системе ценностей канбана. Во второй рассказывается о системном мышлении, теории ограничений, аджайле и бережливом производстве — все это необходимо, чтобы лучше понимать принципы канбана. В третьей части даются практически рекомендации по внедрению канбана и рассказывается об основных составляющих метода.

Франческа Джино

Сделай это неправильно: почему бунтари побеждают на работе и в жизни

Обычно к бунтарям и нарушителям правил в обществе относятся настороженно. Они создают хаос на рабочем месте, разрушают устоявшийся порядок, спорят, когда все остальные согласны. Нам часто некомфортно с такими нарушителями, но практически все гениальные идеи и инновации, которыми мы сейчас пользуемся, были созданы именно этими людьми — в спорах и конфликтах, вне привычных рамок и сценариев. Франческа Джино, профессор Гарвардской школы бизнеса, специалист в области поведенческих наук, рассказывает захватывающие истории неординарных людей — выдающихся летчиков, всемирно известных поваров, владельцев компаний, режиссеров, политиков и обычных сотрудников, которые не боятся делать что-то не по правилам. Что объединяет этих людей? Почему так важно побороть свой страх быть непонятым? Нужно ли развивать в себе правильный бунтарский дух, не подстраиваясь под мнение окружающих? Вы узнаете, как превратить свою работу и личную жизнь в интересное приключение, освободив своего внутреннего бунтаря.

Ричард Бояцис, Эллен ван Остен, Мелвин Смит

Как помочь людям измениться: коучинг сопереживания для безграничного роста и развития

Каждому человеку хотя бы раз в жизни хотелось исправить кого-то из своего окружения. Например, сделать мужа более внимательным, а ребенка – ответственным. Но часто это стремление приводит к непониманию и даже скандалам. Как же стимулировать человека к развитию? Об этом вам и предстоит узнать из книги «Как помочь людям измениться». Авторы этого труда – эффективные коучи, которые не понаслышке знают, как помочь людям расти и развиваться. В основе книги лежит уникальный и эффективный метод воздействия – коучинг с сопереживанием. Что такое коучинг и как с ним работать? Что представляет собой личное видение? Как построить резонансные отношения? На эти и другие вопросы вы найдете ответы в этой работе. Она состоит из реальных примеров, научных исследований и вопросов, которые помогут лучше узнать себя самого. В конце каждой главы приведены проверенные временем упражнения для размышления. В дальнейшем полученные навыки можно применять для помощи людям, а также их успешного консультирования в разных аспектах.

Вилли Питерсен

Стратегия как обучение: новый взгляд на процесс создания ценности и борьбы за конкурентное преимущество

Современный бизнес-ландшафт становится все более нестабильным, неопределенным и неоднозначным. В этих условиях найти, а тем более удержать конкурентное преимущество все сложнее. Да и возможно ли? Автор книги Вилли Питерсен уверен, что да. Он утверждает, что важнейшим долгосрочным конкурентным преимуществом организации является ее способность учиться и адаптироваться. Поэтому каждому лидеру нужно сосредоточиться на построении адаптивной компании, способной постоянно изучать свою среду, генерировать новые идеи и быстро превращать их в выигрышные стратегии. В своей книге Питерсен предлагает практический метод трансформации ключевых идей о вашем рынке, клиентах и конкурентах в работающую стратегию. Благодаря циклическому повторению четырех взаимосвязанных шагов — обучение, фокус, согласованность и реализация — ваша организация будет непрерывно учиться, корректировать стратегические планы в соответствии с текущей рыночной ситуацией и раз за разом переигрывать конкурентов. Книга содержит примеры применения стратегического обучения в реальной практике крупнейших международных компаний.

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