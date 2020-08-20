Канский фестиваль вне конкурса: сибирская музыка, русский авангард, неактуальное искусство

XIX Международный Канский видеофестиваль стартует 23 августа в 19:00 по канскому времени (15:00 мск) на YouTube-канале СОПРОМАТ-ТВ, в дальнейшем онлайн-вещание будет идти круглосуточно в режиме нон-стоп. Конкурсная программа разделена на 10 частей, каждую из них покажут три раза для зрителей и членов жюри в разных часовых поясах. Международный конкурс в этом году состоит из 35 короткометражных фильмов из 18 стран. Победитель фестиваля по традиции получит «Золотой пальмовый секатор».

С учетом перехода фестиваля в онлайн-формат нам пришлось решать проблему с возможным пиратством. Мы не могли просто выложить программу в интернет и открывать доступ по расписанию, гарантируя авторам, что фильмы не «уйдут» и не появятся на торрентах. Именно поэтому мы выбрали вариант стрима, который нельзя перемотать и что-нибудь скачать. Мы переводим фестиваль в новый формат, но для нас самих это, скорее, хорошо забытое старое: пригодился опыт работы на телеканалах. Так мы создаем «Первое невредное телевидение», которое будет существовать в течение недели», — говорит Надежда Бакурадзе, арт-директор Международного Канского видеофестиваля.

Вне конкурса зрители увидят избранные фильмы Фестиваля португальского кино, картины американской независимой киностудии Troma Entertainment с комментариями режиссера Тома Демикко и подборку документальной анимации от программного директора Большого фестиваля мультфильмов Дины Годер. Спецпрограмма «КАНСК-КЛАССИКА» состоит из фильмов, которые в разные годы создавались участниками фестивалей, в том числе и в Канске («Россия как сон», «Волга-Волга», «И смех, и грех», «Сказки» и др.).

Лекционная часть Канского фестиваля включает программы шеф-редактора сайта «Искусство кино» Евгения Майзеля («Американский киноавангард середины XX века»), искусствоведа Лизы Плавинской («Великий русский авангард — ЗАПРОСТО!») и художницы Варвары Плавинской («Авангардное мышление в моде»). В программе «Резко-континентальные шумы» обозреватель Colta.ru и редактор Makers of Siberia Сергей Мезенов обсудит с музыкантами из Красноярска, Новосибирска, Кемерово, Иркутска, Томска и Омска новую сибирскую музыку.

Большую разнообразную программу «Неактуальное искусство» подготовил для видеофестиваля его экс-президент Андрей Сильвестров. В нее войдут онлайн-спектакль «Сипурим-шпиль II» и работы Мастерских коллективного кино «Пушкинский.Youth» и «Сны на районе», а также тематические блоки, посвященные жанру VR-поэзии и использованию медиа в музейной отрасли. Кроме того, на фестивале при поддержке Российского Еврейского Конгресса будет реализован социокультурный проект «Сибирские острова. Канск», а в самом Канске откроют новый арт-объект художника Ильи Вознесенского.

Межпрограммное пространство СОПРОМАТ-ТВ будет состоять из роликов и коротких фильмов, созданных специально для Канского видеофестиваля. Выпускница «Сибирского видеокампуса» Регина Федишина подготовила экспериментальное «Учебное пособие по сопромату», а актер и телеведущий Сергей Пахомов — научно-познавательную программу «СОПРОМАТ и Пахом». Канские видеохудожники сделали кинозарисовки на музыкальные композиции друзей фестиваля Псоя Короленко, Леонида Федорова, Антона Силаева, групп «Крузенштерн и пароход», Der Finger, Secret Chiefs 3. Участниками ток-шоу «Что такое сопромат» стали соучредитель Фонда Михаила Прохорова Ирина Прохорова, искусствовед Леонид Бажанов, историк Анатолий Голубовский, дизайнер Игорь Гурович, музыкант Андрей Кагадеев, режиссер Эви Шуберт и другие эксперты.

Полное расписание опубликовано на сайтах kanskfest.ru и sopromat.tv. Фестиваль состоится с 23 по 29 августа при поддержке администрации города Канска. Генеральный партнер — Благотворительный Фонд Михаила Прохорова.