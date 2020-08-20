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Красноярский край в лидерах по росту зарплат в медицине

Красноярский край в лидерах по росту зарплат в медицине
Иллюстрация: mil.ru

Уровень предлагаемых зарплат врачам в Красноярском крае оказался выше, чем в среднем по стране. За последние полтора года зарплата медиков заметно подросла, но за последние полгода не так заметно.

#НОВОСТИ
Эксперты hh.ru изучили зарплаты в сфере «Медицина, фармацевтика». Они проанализировали данные по стране за последние полтора года — с января 2019 года по июль 2020 года.
 
Как рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Асель Сейлова, по росту зарплат Красноярский край оказался на третьем месте. За полтора года предлагаемые зарплаты выросли на 20,8% и составили 44 738 рублей. Но за последние полгода рост составил всего 1,5%. Больше всего за полтора года зарплаты медперсонала выросли в Бурятии — на 46,4% и составляют на конец июля 58 264 рублей. На втором месте оказалась Омская область с приростом в 24,9% (44 693 рублей). 
 
Средняя предлагаемая зарплата в Красноярском крае выше, чем в среднем по стране, на 793 рубля (44 738 рублей против 43 945 рублей). При этом до столичных показателей региону далеко: разница с Москвой – 17 619 рублей. В столице средняя зарплата в медицине и фармацевтике составляет 62 357 рублей. Это самый высокий показатель в стране.
 
В целом по России средние зарплаты, предлагаемые специалистам сферы «Медицина, фармацевтика», в июле этого года составили 43 945 рублей – что на 0,9% выше, чем в январе 2019 года, но на 5,3% ниже, чем в январе 2020 года.
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