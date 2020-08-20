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Фестиваль «Азия-Сибирь-Европа» в этом году не состоится в Красноярске

Фестиваль «Азия-Сибирь-Европа» в этом году не состоится в Красноярске
Иллюстрация: admkrsk.ru

Организаторы фестиваля, который в этом сезоне должен был пройти в Красноярске в 19 раз, приняли решение о переносе мероприятия на 2021 год. Виной всему коронавирусная инфекция.

#НОВОСТИ
Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в мире музыкальный фестиваль «Азия-Сибирь-Европа» перенесен на 2021 год. Российские и зарубежные артисты, которые должны были в этом году выступить с концертной программой, приедут в Красноярск в 2021 году. Они уже дали согласие на это.
Решение о переносе фестиваля далось нам непросто, событие проходит в Красноярске ежегодно на протяжении почти 20 лет. Каждую осень любители классической музыки с нетерпением ждут концертов. Но безопасность и здоровье музыкантов и слушателей превыше всего», — прокомментировала директор фестиваля, заслуженная артистка России Лариса Маркосьян.
Напомним, фестиваль проводится в Красноярске с 2001 года. Мероприятие традиционно проходит в сентябре. Проект уже стал своего рода визитной карточкой культурной жизни города. Организатором и главным участником международного форума классической музыки выступает Красноярский камерный оркестр. Художественный руководитель фестиваля – заслуженный деятель искусств РФ Михаил Бенюмов. 
 
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