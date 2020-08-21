Красноярским рестораторам оплатят участие в выставке «PIR EXPO»

Агентство развития бизнеса Красноярского края приглашает местных предпринимателей принять участие в 23-й Международной выставке индустрии гостеприимства «PIR EXPO» , которая пройдёт с 19 по 22 октября 2020 года в московском «Крокус Экспо».

«PIR EXPO» — выставка для профессионалов ресторанного бизнеса объединяет всех игроков рынка — рестораторов и управляющих, шеф-поваров и кондитеров, лучших российских и международных экспертов, а также производителей и поставщиков товаров и услуг для ресторанов. Красноярский край будет представлен на ней коллективным стендом в направлении «ПИР-ресторан».

Это главная выставка ресторанной индустрии с большой образовательной и деловой программой, где устанавливают деловые контакты и находят своих поставщиков, знакомятся с новинками и инновациями, подводят итоги и определяют направление дальнейшего развития», — говорят в АРБ.

Все финансовые обязательства, связанные с оформлением коллективного стенда, арендой выставочной площади и оборудования, регистрационным взносом и прочим агентство берет на себя. Вопросы, связанные с участием в выставке, можно задать по тел. (391) 265—44—32 (доб. 038) или e-mail: zhogova@agpb24.ru, Анна Жогова.