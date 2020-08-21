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Краевое Агентство развития бизнеса приглашает в бизнес-миссию в Ростовскую область

Краевое Агентство развития бизнеса приглашает в бизнес-миссию в Ростовскую область
Иллюстрация: пресс-служба АРБ

АРБ приглашает предпринимателей, производителей товаров и услуг, принять участие в составе делегации Красноярского края в бизнес-миссии в Ростовскую область 30 сентября – 02 октября 2020 года.

Мероприятие проводится при поддержке Союза «Торгово-промышленная палата Ростовской области» и направлено на создание взаимовыгодных коммерческих отношений и кооперативных связей между предприятиями, поиск новых партнеров и клиентов, расширение рынков сбыта.

В программе бизнес-миссии: В2В-переговоры, деловая программа в соответствии с предпочтениями предпринимателей, деловые встречи на заводах и предприятиях Ростовской области.

Отметим, ведущими отраслями экономики Ростовской области являются аграрная промышленность, сельскохозяйственная перерабатывающая промышленность, тяжелое и сельскохозяйственное машиностроение, угольная промышленность, автомобилестроение, туризм.

Тематическая направленность бизнес-миссии будет сформирована, исходя из большинства поданных заявок от предпринимателей Красноярского края.

Агентство развития бизнеса берёт на себя финансовые и организационные обязательства, связанные с деловой программой. По вопросам, связанным с участием в бизнес-миссии, можно обращаться по тел. (391) 265-44-32, доб. 053, либо по e-mail: ershova@agpb24.ru.

Заявки принимаются до конца августа 2020 года.

 

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