Дело о руководстве преступной группой в Красноярске рассмотрит суд присяжных
Это первое в Красноярском крае уголовное дело, возбужденное по 210-й статье УК РФ. Главный фигурант – Константин Найбауэр, известный как Костя Канский, сам попросил о суде присяжных.
20 августа 2020 года в Красноярском краевом суде в закрытом режиме завершилось предварительное слушание по делу Константина Найбауэра (Кости Канского), обвиняемого по редкой статье 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"). Суд, рассмотрев представленные материалы дела, назначил дату формирования коллегии присяжных заседателей на 17 сентября 2020 года, заседание будет также проходить в закрытом режиме», - сообщает ТАСС.
Как уточняет агентство, это первое подобное дело в регионе.
55-летний ранее дважды судимый Константин Найбауэр был задержан в октябре прошлого года. В криминальном мире он известен как вор в законе Костя Канский.