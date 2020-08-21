В эти выходные частично откроют проезд на обходе Красноярска

В воскресенье, 23 августа, на обходе откроют две полосы — по одной в каждую сторону. При этом дорожники продолжат реконструкцию: будут укладывать асфальт, обустраивать ливневую канализацию, освещение, возводить второй мост через Качу.

Сдать объект планируют в ноябре, тогда же полностью откроют движение для автомобилей. Ранее планировалось ввести объект в эксплуатацию в октябре 2021 года. Как ранее сообщали в Управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю, именно благодаря полному перекрытию удастся открыть объект раньше.

Напомним, участок на дорожном обходе Красноярска реконструируют с октября прошлого года. На реконструкцию объекта было выделено 830 млн руб., большая часть — 590 млн руб. из федерального бюджета.

В минтрансе рассказывают, что на обходе используют сразу несколько современных технологий. Так, в основании дороги для особой прочности укладывают нефелиновый шлам и стеклосетку для предотвращения колейности и трещин. Наружным освещением будут управлять в автоматическом режиме, также предусмотрят систему многоступенчатой водоочистки. Она будет собирать воду с проезжей части, очищать от нефтепродуктов и песка, обеззараживать ультрафиолетом и сбрасывать в Качу.