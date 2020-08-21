В Красноярске фиксируют высокую конкуренцию среди медийщиков и топ-менеджеров

Наиболее жесткая конкуренция за рабочие места наблюдается в сфере искусства и медиа. В июле на одну вакансию в этой профессиональной сфере приходилось 8,1 резюме. Год назад конкуренция в этой сфере была гораздониже: всего 5,6 резюме на вакансию. Также высокую конкуренцию в регионе фиксируют в высшем менеджменте — на одну вакансию приходится 7,5 резюме.

Высокая конкуренция всегда была характерна для данной сферы: желающих получить руководящую должность обычно довольно много, а вот вакансии такого рода не отнесешь к широко распространенным. Однако в июле 2019 года потенциальным руководителям заметно проще найти работу – тогда на вакансию приходилось всего 5 резюме, что считается нормой для рынка труда», — рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Асель Сейлова.

Высокую конкуренцию аналитики фиксируют и среди административного персонала (6,7 резюме на вакансию) и юристов (6,6 резюме на вакансию).

Легче всего найти работу в Красноярске в сферах страхования и инсталляции и сервиса — 0,7 и 0,9 резюме на вакансию соответственно. Немногим болше кандидатов в сферах: Консультирование» (1,1), «Автобизнес», «Медицина, фармацевтика», «Строительство, недвижимость» и «Рабочий персонал» (по 1,5 резюме на вакансию).

В целом уровень конкуренции среди соискателей региона остается умеренным: на одну вакансию в июле претендовали в среднем пять человек.