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В СФУ открывают новый учебный корпус с кухнями-лабораториями и рестораном

В СФУ открывают новый учебный корпус с кухнями-лабораториями и рестораном
Иллюстрация: Институт гастрономии СФУ

Институт гастрономии СФУ, в создании которого принимали участие ресторанная группа компаний Bellini group и французский Институт Поля Бокюза, официально открывает новый корпус.

#НОВОСТИ
В пресс-службе Института гастрономии СФУ рассказали, что открытие корпуса запланировано на 28 августа. Это будет учебный корпус международного уровня с кухнями-лабораториями и собственным учебным рестораном истории. В сентябре здесь начнут учить будущих шеф-поваров. Они станут единственными в стране, кто будет учиться по программе высшего образования.
 
Корпус расположится на пр. Свободный, рядом с другими корпусами Сибирского федерального университета.
 
Институт гастрономии основали в начале 2019 года. Он стал 21 институтом в структуре Сибирского федерального университета. Этому предшествовало подписание соглашения между ресторанной группы компаний Bellini group и университетом, согласно которому в СФУ открылась Высшая школа ресторанного менеджмента. Первый набор из 50 человек состоялся в 2017 году. А еще через год СФУ и Институт Поля Бокюза договорились о запуске Высшей школы гастрономии. Первых студентов приняли в 2019 году. Они получат сразу два диплома — СФУ и французского университета. Сейчас в институте обучаются более 100 студентов на направлениях Высшая школа ресторанного менеджмента и Высшая школа гастрономии от Института Поля Бокюза. Студенты университета совместно с Bellini Group уже запустили в этом году заведение на острове Татышев «Дом у озера». А в начале этого года в красноярской гимназии открыли класс гастрономии — это совместный проект гимназии «Универс», Института гастрономии СФУ и ресторанного холдинга Bellini Group.
 
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