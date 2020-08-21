В СФУ открывают новый учебный корпус с кухнями-лабораториями и рестораном

В пресс-службе Института гастрономии СФУ рассказали, что открытие корпуса запланировано на 28 августа. Это будет учебный корпус международного уровня с кухнями-лабораториями и собственным учебным рестораном истории. В сентябре здесь начнут учить будущих шеф-поваров. Они станут единственными в стране, кто будет учиться по программе высшего образования.

Корпус расположится на пр. Свободный, рядом с другими корпусами Сибирского федерального университета.