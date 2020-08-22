Красноярский магазин установил боксы для приема ненужной одежды и обуви

В Татышев-парке около здания информационного центра установили специальный бокс, в котором можно оставить одежду, обувь, сумки, ремни и бижутерию. Автор проекта Анастасия Новикова, руководитель красноярского магазина формата second hand "Круговорот".

Оставленным в боксе вещам дадут вторую жизнь, предварительно отсортировав и обработав. Так называемую ветошь отправят в переработку, одежду и обувь в хорошем состоянии передадут нуждающимся бесплатно, а фирменные вещи в отличном состоянии будут продавать в магазине "Круговорот". Часть денег от продажи Анастасия Новикова передает в благотворительные фонды.

Цель проекта - помочь красноярцам вести осознанный образ жизни, сократить потребление, снизить нагрузку на экологию и дать вторую жизнь не нужным вещам — обеспечить нуждающихся хорошей качественной одеждой.

Напомним, благотворительный магазин одежды "Круговорот" был открыт в конце прошлого года. Подобные проекты сейчас активно развивают в других городах страны, в основном в Москве и Санкт-Петербурге.