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В Красноярске открыли тренажерный зал на улице

В Красноярске открыли тренажерный зал на улице
Иллюстрация: admkrsk.ru

Проект был реализован на средства городского бюджета и жителей Красноярска. Тренажерный зал открыт семь дней в неделю и 24 часа в сутки.

#НОВОСТИ
В Центральном районе в сквере Победителей (между улицами Дубенского и Конституции СССР) открыли уличный тренажерный зал. Там разместилось 15 профессиональных тренажеров с разной нагрузкой для проработки всех групп мышц. А пять тренажеров подойдут для красноярцев с ограниченными возможностями здоровья.
 
Как уточнили в пресс-службе районной администрации, тренажерный зал под открытым небом работает 24 часа в сутки. Все занятия бесплатны, а на каждом тренажере установлен QR-код с возможностью посмотреть видео подходящего комплекса упражнений.
 
По словам руководителя администрации Центрального района Вадима Войцеховского, подобных комплексов в Красноярском крае больше нет.
 
Проект был реализован в рамках инициативного бюджетирования. Общая стоимость — 2 985 000 рублей. За счет бюджетных средств было профинасировано 97% от этой суммы, а 3% вложила инициативная группа горожан.
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