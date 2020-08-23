В Хакасии переходят к третьему этапу снятия коронавирусных ограничений

На сайте республиканского правительства сообщается, что с понедельника будет возобновлена работа всех предприятий торговли и сферы услуг без ограничения площади объекта. При этом заведения должны будут соблюдать все требования Роспотребнадзора, в том числе масочный режим, дистанцирование, нормы загруженности объектов. Также при соблюдении всех противовирусных мер разрешена работа образователбных учреждений.

Разрешено будет проводить официальные физкультурные и спортивные мероприятия, но без привлечения зрителей. Также в школах 1 сентября пройдут линейки. Но в целом массовые мероприятия остаются под запретом.

Для пожилых жителей Хакасии — старше 65 лет — сохраняется режим самоизоляции, но разрешается работать либо продлить больничный лист. Также до 6 сентября остаются закрытыми санаторно-оздоровительные детские лагеря м детские санатории, за исключением Детского санатория «Озеро Шира» и «Социальные объекты Абаканского рудоуправления «Саянская благодать».

Остальные ограничения также сохраняются до 6 сентября, в том числе и масочный режим в местах скопления людей и социальное дистанцирование.