На юге Красноярского края будут развивать лечебный и событийный туризм

В рамках проекта по развитию лечебного туризма построят мараловодческое хозяйство. Местный предприниматель, который задумал реализовать проект, сейчас купил маралов, холодильное оборудование, концентрат для пантовых ванн и начал устанавливать холодильное оборудование.

Я думаю, в декабре, мараловодческое хозяйство в Таятах откроем. На базе этого хозяйства мы будем развивать сферу туризма. В том числе лечебного и событийного», — рассказал ТАСС глава Каратузского района Константин Тюнин.

Кроме того, в Таятах планируют запустить прогулочный катер по реке Казыр до реки Туба. Эти места пользуются популярностью у любителей сплавов по рекам.