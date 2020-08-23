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На юге Красноярского края будут развивать лечебный и событийный туризм

На юге Красноярского края будут развивать лечебный и событийный туризм
Иллюстрация: pexels.com

В отдаленном селе Таяты на юге Красноярского края, которое славится своей живописной природой, будут развивать лечебный туризм.

#НОВОСТИ
В рамках проекта по развитию лечебного туризма построят мараловодческое хозяйство. Местный предприниматель, который задумал реализовать проект, сейчас купил маралов, холодильное оборудование, концентрат для пантовых ванн и начал устанавливать холодильное оборудование.
Я думаю, в декабре, мараловодческое хозяйство в Таятах откроем. На базе этого хозяйства мы будем развивать сферу туризма. В том числе лечебного и событийного», — рассказал ТАСС глава Каратузского района Константин Тюнин.
Кроме того, в Таятах планируют запустить прогулочный катер по реке Казыр до реки Туба. Эти места пользуются популярностью у любителей сплавов по рекам.

Справка

 
Таяты — село в Каратузском районе Красноярского края.Ррасположено в предгорьях Восточного Саяна на левом берегу реки Казыр. Население около 600 человек. Большую часть жителей составляют староверы, которые и основали населенный пункт в конце 19 века.
 

 

 

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