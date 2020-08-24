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МТС обеспечила мобильной связью золоторудное месторождение на севере Красноярского края

МТС обеспечила мобильной связью золоторудное месторождение на севере Красноярского края
Автор фото: Republica. Иллюстрация: pixabay.com

ПАО «МТС», ведущий российский телеком-оператор, обеспечила мобильным интернетом и голосовой связью золоторудное месторождение Ведуга в Северо-Енисейском районе.

Выходить на связь с родными и близкими получили возможность более 300 вахтовиков, которые работают на площадках месторождения.

МТС стала первым оператором связи, обеспечившим выход в интернет со смартфона и голосовую связь. Голосовая связь и мобильный интернет доступны на всей территории вахтового поселка и рабочего карьера. Скорость передачи данных позволяет прямо из жилых комплексов смотреть фильмы со смартфона, скачивать музыку, полезные мобильные приложения.

Кроме того, цифровизация месторождения позволит в дальнейшем внедрять в работу предприятия цифровые сервисы, такие как интернет вещей и облачные технологии и будет способствовать развитию инфраструктуры месторождения. Запуск сетей связи на месторождении готовит инфраструктуру для внедрения продвинутых инновационных технологий -  сервисов умного видеонаблюдения и видеоаналитики, интернета вещей и телеучета данных. А для работников, занятых на предприятии – это возможность всегда оставаться на связи с родными и близкими в течение вахтовых смен.  Уже в первые дни после запуска базовых станций, мы видим значительный рост мобильного трафика», - отметил директор МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.

Месторождение руды Ведуга расположено в районе Северо-Енисейкого золотого пояса в Красноярском крае, в 520 км к северу от Красноярска и в 160 км к югу от районного центра — города Северо-Енисейск. 

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