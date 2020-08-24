Красноярску подтвердили кредитный рейтинг со стабильным прогнозом

Красноярск сохранил за собой кредитный рейтинг ruA-, присвоенный ему рейтинговым агентством «Эксперт РА», сообщает пресс-служба города со ссылкой на публикацию агентства.

Уровень полученной рейтинговой оценки отражает умеренно высокую кредитоспособность и финансовую надежность города, а также высокую степень ликвидности и устойчивости бюджета», — говорят в мэрии.

Давая такую оценку, эксперты ориентировались на то, что в 2019 году налоговые и неналоговые доходы (ННД) в структуре доходов бюджета Красноярска занимали 44,8%, а их объем в течение года вырос на 5,7%. Также они учли, что объем долговых обязательств города на начало 2020 года составлял 11,9 млрд рублей — это 77,3% от ННД.