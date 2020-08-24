Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 22.08
74,09
87,73
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярску подтвердили кредитный рейтинг со стабильным прогнозом

Красноярску подтвердили кредитный рейтинг со стабильным прогнозом
Иллюстрация: pixabay.com

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сохранило за Красноярском рейтинг, полученный городом в феврале 2020 года. Прогноз по нему также остался неименным.

#НОВОСТИ
Красноярск сохранил за собой кредитный рейтинг ruA-, присвоенный ему рейтинговым агентством «Эксперт РА», сообщает пресс-служба города со ссылкой на публикацию агентства.
Уровень полученной рейтинговой оценки отражает умеренно высокую кредитоспособность и финансовую надежность города, а также высокую степень ликвидности и устойчивости бюджета», — говорят в мэрии.
Давая такую оценку, эксперты ориентировались на то, что в 2019 году налоговые и неналоговые доходы (ННД) в структуре доходов бюджета Красноярска занимали 44,8%, а их объем в течение года вырос на 5,7%. Также они учли, что объем долговых обязательств города на начало 2020 года составлял 11,9 млрд рублей — это 77,3% от ННД.
 
Впервые «Эксперт РА» присвоил Красноярску кредитный рейтинг 21 февраля 2020 года. Тогда он тоже был на уровне ruA-. Прогноз по нему тогда был стабильным, что означало неизменность оценки в ближайшие полгода. Сохранили его и сейчас.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Хакасии переходят к третьему этапу снятия коронавирусных ограниченийВ Хакасии переходят к третьему этапу снятия коронавирусных ограничений
  • Красноярский магазин установил боксы для приема ненужной одежды и обувиКрасноярский магазин установил боксы для приема ненужной одежды и обуви
  • В Красноярске открыли тренажерный зал на улицеВ Красноярске открыли тренажерный зал на улице
  • В СФУ открывают новый учебный корпус с кухнями-лабораториями и рестораномВ СФУ открывают новый учебный корпус с кухнями-лабораториями и рестораном
  • В Красноярске фиксируют высокую конкуренцию среди медийщиков и топ-менеджеровВ Красноярске фиксируют высокую конкуренцию среди медийщиков и топ-менеджеров
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.