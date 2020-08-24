Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 22.08
74,09
87,73
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Экс-глава Свердловского района Красноярска стал главным инженером краевого ГУФСИН

Экс-глава Свердловского района Красноярска стал главным инженером краевого ГУФСИН
Иллюстрация: 24rus.ru

Уходя с поста главы района, Игорь Титенков упоминал о некой федеральной структуре, от которой получил предложение о работе. О чем шла речь, выяснилось лишь сейчас.

#НОВОСТИ
Должность главного инженера ГУФСИН по Красноярскому краю сейчас занимает Игорь Титенков. Именно в таком качестве тезка бывшего чиновника мэрии Красноярска и экс-главы Свердловского района упоминается в одном из материалов на сайте ведомства.
 
В пресс-службе управления рассказали DK.RU, что это один тот же человек. Занял эту должность Титенков в мае — после увольнения с поста главы района. В его обязанности входит курирование производственного сектора ГУФСИН. Служит Титенков в чине полковника.
 
Напомним, что ушел Титенков по собственному желанию. Причиной, как он тогда рассказывал телекомпании ТВК, стало предложение от некой федеральной структуры, название которой бывший чиновник не раскрыл.
Еще два месяца назад мне поступило предложение с федеральной структуры. Я решил снова [с 1986 по 1992 год он служил в МВД РФ] надеть погоны и буду продолжать службу в этой федеральной структуре», — цитировали Титенкова журналисты.
До назначения главой Свердловского района в 2017 году, Игорь Титенков четыре года руководил департаментом городского хозяйства мэрии Красноярска, а также с 2014-го был первым замом главы города.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Хакасии переходят к третьему этапу снятия коронавирусных ограниченийВ Хакасии переходят к третьему этапу снятия коронавирусных ограничений
  • Красноярский магазин установил боксы для приема ненужной одежды и обувиКрасноярский магазин установил боксы для приема ненужной одежды и обуви
  • В Красноярске открыли тренажерный зал на улицеВ Красноярске открыли тренажерный зал на улице
  • В СФУ открывают новый учебный корпус с кухнями-лабораториями и рестораномВ СФУ открывают новый учебный корпус с кухнями-лабораториями и рестораном
  • В Красноярске фиксируют высокую конкуренцию среди медийщиков и топ-менеджеровВ Красноярске фиксируют высокую конкуренцию среди медийщиков и топ-менеджеров
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.