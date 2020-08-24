Экс-глава Свердловского района Красноярска стал главным инженером краевого ГУФСИН

Должность главного инженера ГУФСИН по Красноярскому краю сейчас занимает Игорь Титенков . Именно в таком качестве тезка бывшего чиновника мэрии Красноярска и экс-главы Свердловского района упоминается в одном из материалов на сайте ведомства.

В пресс-службе управления рассказали DK.RU, что это один тот же человек. Занял эту должность Титенков в мае — после увольнения с поста главы района. В его обязанности входит курирование производственного сектора ГУФСИН. Служит Титенков в чине полковника.

Напомним, что ушел Титенков по собственному желанию. Причиной, как он тогда рассказывал телекомпании ТВК, стало предложение от некой федеральной структуры, название которой бывший чиновник не раскрыл.

Еще два месяца назад мне поступило предложение с федеральной структуры. Я решил снова [с 1986 по 1992 год он служил в МВД РФ] надеть погоны и буду продолжать службу в этой федеральной структуре», — цитировали Титенкова журналисты.

До назначения главой Свердловского района в 2017 году, Игорь Титенков четыре года руководил департаментом городского хозяйства мэрии Красноярска, а также с 2014-го был первым замом главы города.