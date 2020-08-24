Первый техно-рум в Красноярске: ГСК «АРБАН» разрезала квартиру на части

С 2015 года экскурсии на строящиеся объекты запрещены,[1] и покупатели лишены возможности увидеть габариты своей будущей квартиры, применяемые инженерные системы и конструктивные узлы. Именно поэтому ГСК «Арбан» решила открыть техно-рум, где продемонстрировать основные технические решения, реализуемые в строящихся домах ГСК «Арбан».

Техно-рум выглядит как макет квартиры в натуральную величину в разрезе: от пола до потолка. Также в разрезе представлены ключевые инженерные и конструктивные решения, применяемые застройщиком при строительстве квартир.

Макет наружной кирпичной стены почти метр раскроет секреты энергоэффективности и экономичности домов, а межкомнатные и межквартирные перегородки из 100% кирпича наглядно демонстрируют основное отличие жилых комплексов ГСК «Арбан» от других кирпичных домов Красноярска.

Покупатели могут оценить все составляющие «пирога» фирменной «белой» отделки «Арбан»: от кирпича до финишной шпатлевки, натяжного потолка и цементной стяжки. Увидеть своими глазами, в каком виде застройщик сдает квартиры – от санузлов до жилых комнат.

В техно-руме можно изучить все слои чернового пола с горизонтальной разводкой отопления, звукоизоляционным слоем в стяжке и толщиной плит перекрытия 220 мм. Посетители смогут заглянуть внутрь 4 видов остекления: традиционного и французского окна с двухкамерным стеклопакетом и пятикамерным ПВХ профилем VEKA, увидеть в разрезе и сравнить остекление холодного балкона и теплого эркера. Узнать, что такое мультифункциональное стекло и как оно влияет на энергоэффективность дома.

Посетители техно-рума увидят разрез стены с вентиляционными каналами и узнают, что внутри «альпийской форточки» (КИВ-125), смогут рассмотреть, из чего состоит хозяйственно-бытовая канализация, и какие три вида приборов отопления используются в квартирах ГСК «АРБАН».