Богучанская ГЭС выпустила в Енисей мальков осетра

В компании рассказали, что в конце минувшей недели возле деревни Прутовая в Енисейском районе было выпущено в Енисей 218 182 штуки мальков сибирского осетра енисейской популяции. Мероприятие прошло под наблюдением сотрудников Росрыболовство и Росприроднадзора. А вид рыбы, сроки и место выпуска были научно обоснованы специалистами Красноярского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Вес каждого малька в день выпуска составлял не менее 1 грамма, что увеличивает шансы на выживание.

Добавим, мальки были выращены в ремонтно-маточном стаде осетра сибирского енисейской популяции в Балахтинском районе Красноярского края. В Енисейский район их доставили в специальной емкости.

Сибирский осетр обитает в реках и озерах Сибири от Иртыша до Колымы. В России разработана и реализуется программа по увеличению темпов воспроизводства осетра, который сейчас занесен в Красную книгу. Планируется в течение 10 лет вывести этот особо ценный вид из-под угрозы исчезновения.