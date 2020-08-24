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Богучанская ГЭС выпустила в Енисей мальков осетра

Богучанская ГЭС выпустила в Енисей мальков осетра
Иллюстрация: предоставлено компанией

Мероприятие было запланировано в рамках искусственного воспроизводства водных биоресурсов и экологической политики «Богучанской ГЭС».

#НОВОСТИ
В компании рассказали, что в конце минувшей недели возле деревни Прутовая в Енисейском районе было выпущено в Енисей 218 182 штуки мальков сибирского осетра енисейской популяции. Мероприятие прошло под наблюдением  сотрудников Росрыболовство и Росприроднадзора. А вид рыбы, сроки и место выпуска были научно обоснованы специалистами Красноярского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Вес каждого малька в день выпуска составлял не менее 1 грамма, что увеличивает шансы на выживание.
 
Добавим, мальки были выращены в ремонтно-маточном стаде осетра сибирского енисейской популяции в Балахтинском районе Красноярского края. В Енисейский район их доставили в специальной емкости. 
 
Сибирский осетр обитает в реках и озерах Сибири от Иртыша до Колымы. В России разработана и реализуется программа по увеличению темпов воспроизводства осетра, который сейчас занесен в Красную книгу. Планируется в течение 10 лет вывести этот особо ценный вид из-под угрозы исчезновения. 

Справка

 
Богучанская ГЭС – одна из крупнейших и современных гидроэлектростанций в России. Установленная мощность станции 2997 мегаватт, среднегодовая проектная выработка - 17,6 млрд кВтч. Станция полностью введена в строй 20 декабря 2017 года и входит пятерку отечественных гидрогенераторов, уступая Саяно-Шушенской, Красноярской, Братской и Усть-Илимской ГЭС.
 

 

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