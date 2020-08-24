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Подсчитан средний размер ипотечного кредита в Красноярском крае

Подсчитан средний размер ипотечного кредита в Красноярском крае
Иллюстрация: pixabay.com

Эксперты РИА Рейтинг составили рейтинг регионов по развитию ипотеки. В Красноярском крае кредиты на покупку жилья пользуются хорошим спросом.

#НОВОСТИ
В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге было использовано соотношение числа выданных кредитов за последние 12 месяцев (с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года) к численности экономически активного населения.
 
Красноярский край среди всех субъектов РФ по количеству выданных ипотечных кредитов оказался на 24 месте. За 12 месяцев около 20 жителей региона из 1000 экономически активного населения взяли ипотеку. За шесть месяцев 2020 года спрос на ипотеку в крае вырос на 7,9%, в сравнении с первым полугодием 2019 года.
 
Средний размер кредита на покупку квартиры в крае составил 2,1 млн рублей.
 
Первую строчку рейтинга занимает Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь около 30 человек из тысячи взяли за последние 12 месяцев кредит на покупку жилья. Это в 1,8 раза больше, чем в среднем по стране (17,3). Второе и третье место разделили Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Реже всего берут кредиты на приобретение жилья в Дагестане, Чечне и Ингушетии.
 
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