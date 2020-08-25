Электрохимический завод объявил сбор предложений о цене санатория-профилактория «Березка»
АО «ПО ЭХЗ» проводит сбор предложений о цене: 100% доли участия в уставном капитале ООО «Санаторий-профилакторий «Березка» и имущественного комплекса санатория-профилактория
Санаторий находится в Рыбинском районе Красноярского края, южнее садоводческого товарищества № 5 на реке Большая Камала
Предложения о цене принимаются до 14.09.2020 г.:
- в письменной форме по адресу: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1
- в электронной форме по адресам: okus@ecp.ru, или через сайт ЭТП «Росэлторг» www.roseltorg.ru (COM14082000029).
Информация о сборе предложений размещена на сайте АО «ПО ЭХЗ» www.ecp.ru (в рубрике «Продажа недвижимости», «Запросы цены», Запрос № 16-2020).
Справки по тел. 8 (39169) 9-36-14, 9-20-35, email: okus@ecp.ru