Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 25.08
74,41
87,90
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае завершается строительство медцентров по инициативе Олега Дерипаски

Строительство медцентра в Ачинске
Строительство медцентра в Ачинске. Иллюстрация: пресс-служба мэрии Ачинска

Новые больницы появятся в Ачинске и Богучанах, всего в регионах присутствия РУСАЛа строится семь медицинских комплексов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией.

#НОВОСТИ

В одноэтажных зданиях на 30 пациентов будут расположены приемно-диагностическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием: аппарат МСКТ, аппараты ИВЛ, аппарат УЗИ экспертного класса, аппаратами лабораторной и функциональной диагностики. На 90% это оборудование ведущих мировых производителей медицинской техники: Siemens, Mindray, Pentax. Причем РУСАЛ поставил условие: специалисты этих компаний должны не только подключить и настроить аппаратуру, но и обучить персонал больниц.

Всего РУСАЛ построит семь медицинских центров в городах присутствия компании: Краснотурьинске, Ачинске, Богучанах, Шелехове, Братске, Тайшете и Саяногорске. На эти цели выделено более 3,5 млрд рублей.

Инициативу промышленника поддержал губернатор Красноярского края Александр Усс. Это позволит не только улучшить качество медицинского обслуживания в территориях, но и привлечь в больницы высококвалифицированных специалистов, умеющих работать на современном диагностическом и клиническом оборудовании.

Медицинские центры войдут в состав уже имеющихся в районах многопрофильных или инфекционных клиник. В первую очередь клиники займутся лечением пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. В перспективе же, по мере стабилизации эпидемиологической обстановки, они будут перепрофилированы в диагностические центры со специализацией на пульмонологии, кардиологии, неврологии и реабилитации.

В Красноярском крае завершается строительство медцентров по инициативе Олега Дерипаски 1

Строительство медцентра в Богучанах завершено на 80%, фото: Владимир Попов

Открытие новых отделений планируется в сентябре – в середине месяца начнет работу центр в Ачинске, затем и в Богучанах. Работы выполнены уже более чем на 80%: строители занимаются монтажом электрооборудования, установкой дверей и окон, инженерных сетей, систем вентиляции… Стоимость строительства этих двух клиник – более 830 миллионов рублей.

Одновременно со строительством медицинских центров запущена программа по развитию медицины в регионах, которая подразумевает комплекс мер, нацеленных на создание всех условий для появления в регионах высококлассных специалистов-медиков по широкому спектру специализации, включая их обучение, повышение квалификации, создание условий для их удержания в регионах.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Департаменту горхозяйства Красноярска назначили нового руководителяДепартаменту горхозяйства Красноярска назначили нового руководителя
  • В Хакасии переходят к третьему этапу снятия коронавирусных ограниченийВ Хакасии переходят к третьему этапу снятия коронавирусных ограничений
  • Ректоры двух красноярских вузов раскрыли свои доходыРекторы двух красноярских вузов раскрыли свои доходы
  • Экс-глава Свердловского района Красноярска стал главным инженером краевого ГУФСИНЭкс-глава Свердловского района Красноярска стал главным инженером краевого ГУФСИН
  • На юге Красноярского края будут развивать лечебный и событийный туризмНа юге Красноярского края будут развивать лечебный и событийный туризм
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.