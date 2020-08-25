В Красноярском крае завершается строительство медцентров по инициативе Олега Дерипаски

В одноэтажных зданиях на 30 пациентов будут расположены приемно-диагностическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием: аппарат МСКТ, аппараты ИВЛ, аппарат УЗИ экспертного класса, аппаратами лабораторной и функциональной диагностики. На 90% это оборудование ведущих мировых производителей медицинской техники: Siemens, Mindray, Pentax. Причем РУСАЛ поставил условие: специалисты этих компаний должны не только подключить и настроить аппаратуру, но и обучить персонал больниц.

Всего РУСАЛ построит семь медицинских центров в городах присутствия компании: Краснотурьинске, Ачинске, Богучанах, Шелехове, Братске, Тайшете и Саяногорске. На эти цели выделено более 3,5 млрд рублей.

Инициативу промышленника поддержал губернатор Красноярского края Александр Усс. Это позволит не только улучшить качество медицинского обслуживания в территориях, но и привлечь в больницы высококвалифицированных специалистов, умеющих работать на современном диагностическом и клиническом оборудовании.

Медицинские центры войдут в состав уже имеющихся в районах многопрофильных или инфекционных клиник. В первую очередь клиники займутся лечением пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. В перспективе же, по мере стабилизации эпидемиологической обстановки, они будут перепрофилированы в диагностические центры со специализацией на пульмонологии, кардиологии, неврологии и реабилитации.

Строительство медцентра в Богучанах завершено на 80%, фото: Владимир Попов

Открытие новых отделений планируется в сентябре – в середине месяца начнет работу центр в Ачинске, затем и в Богучанах. Работы выполнены уже более чем на 80%: строители занимаются монтажом электрооборудования, установкой дверей и окон, инженерных сетей, систем вентиляции… Стоимость строительства этих двух клиник – более 830 миллионов рублей.

Одновременно со строительством медицинских центров запущена программа по развитию медицины в регионах, которая подразумевает комплекс мер, нацеленных на создание всех условий для появления в регионах высококлассных специалистов-медиков по широкому спектру специализации, включая их обучение, повышение квалификации, создание условий для их удержания в регионах.