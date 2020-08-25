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Глава Тувы повторно заболел коронавирусом

Глава Тувы повторно заболел коронавирусом
Иллюстрация: instagram.com/sholban_karaool/

Не прошло и трех месяцев, как Глава Тувы снова заразился COVID-19 и опять оказался на больничной койке. По его зачвлению, болезнь сейчас протекает по-другому.

#НОВОСТИ
Руководитель Тувы Шолбан Кара-оол снова госпитализирован с диагнозом COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Оказалось, что эта зараза может ужалить и дважды. Я опять здесь — в инфекционной больнице. И опять — COVID-19», — сказал он в опубликованном видео.
Это уже второй раз когда Шолбан Кара-оол оказывается в больнице с этим диагнозом. В первый раз его госпитализировали в мае 2020 года, а в начале июня — выписали. Через пару дней после этого он ввел на территории Тувы двухнедельный карантин.
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