Глава Тувы повторно заболел коронавирусом

Руководитель Тувы Шолбан Кара-оол снова госпитализирован с диагнозом COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Оказалось, что эта зараза может ужалить и дважды. Я опять здесь — в инфекционной больнице. И опять — COVID-19», — сказал он в опубликованном видео.