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Красноярцы все охотнее берут займы «до зарплаты»

Красноярцы все охотнее берут займы «до зарплаты»
Автор фото: jarmoluk. Иллюстрация: ru.m.wikipedia.org

Спрос на микрозаймы или, как их еще называют займы «до зарплаты», в Красноярском крае в июле вырос на 5,8%. Такая же тенденция наблюдается и в целом по стране.

#НОВОСТИ
По данным Национального бюро кредитных историй, в июле в регионе было выдано 30 730 микрозаймов (до 30 тыс. рублей), тогда, как в июне 29 032. По количеству выданных микрозаймов Красноярск оказался на 12 месте.
 
В июле больше всего займов в регионах РФ взяли в Москве (67,5 тыс.), Московской области (59,8 тыс.), Краснодарском крае (51,9 тыс.), в Свердловской (50 тыс.) и Кемеровской (47,3 тыс.) областях.
 
В целом по стране в июле было выдано на 5,7% больше займов «до зарплаты». При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в июле количество выданных микрозаймов снизилось на 11,9%. 
Сегмент займов «до зарплаты» продолжает восстанавливаться после сокращения выдачи весной 2020 года, связанной с «карантинными» мероприятиями. Процесс идет постепенно, достаточно умеренными темпами. Однако и «снижение» выдачи в апреле было не столь значительным, как в других сегментах необеспеченного кредитования – потребкредитах и кредитных картах. Но о полном восстановлении рынка займов «до зарплаты» говорить пока преждевременно», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. 
 
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