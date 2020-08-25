Красноярцы все охотнее берут займы «до зарплаты»

По данным Национального бюро кредитных историй, в июле в регионе было выдано 30 730 микрозаймов (до 30 тыс. рублей), тогда, как в июне 29 032. По количеству выданных микрозаймов Красноярск оказался на 12 месте.

В июле больше всего займов в регионах РФ взяли в Москве (67,5 тыс.), Московской области (59,8 тыс.), Краснодарском крае (51,9 тыс.), в Свердловской (50 тыс.) и Кемеровской (47,3 тыс.) областях.

В целом по стране в июле было выдано на 5,7% больше займов «до зарплаты». При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в июле количество выданных микрозаймов снизилось на 11,9%.