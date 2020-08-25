Составлен топ самых «дорогих» предложений работы в Красноярске

Открывает ТОП предложение для главного инженера в Мотыгинском районе. Специалисту готовы платить до 200 000 руб. Из бонусов - ежегодный отпуск продолжительностью 44 календарных дня, один раз в два года оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно в пределах страны.

На втором месте предложение для руководителя обособленного подразделения с зарплатой от 130 000 руб. От 100 000 руб. в месяц предлагают руководителю проекта по строительству.

Далее в списке идут медицинский эксперт/старший медицинский представитель с возможностью заработка в 100 000 руб. и программист 1С с зарплатой в 70 000 – 80 000 руб. Этим специалистам сверх этого обещают премии, медицинскому представителю еще и оплату ГСМ, интернета и мобильной связи.