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Вице-премьера Красноярского края наградили орденом

Вице-премьера Красноярского края наградили орденом
Иллюстрация: gornovosti.ru

Президент России подписал указ о присвоении званий и наград гражданам России. Среди прочих есть там и жители Красноярского края. В том числе один из местных вице-премьеров.

#НОВОСТИ
Согласно этому документу, заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов награжден Орденом Дружбы. Как сказано в указе, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю службу.
 
Что именно подразумевается под «достигнутыми трудовыми успехами», в документе не сказано. Как и то, за какую именно «службу» (врачебную или политическую).
 
Помимо Подкорытова госнаграду получил водитель Шушенского филиала «Краевого автотранспортного предприятия» Евгений Пивсаев("За заслуги перед отечеством" II степени), зооинженеру племзавода «Таежный» Наталии Пироговой присвоено звание Заслуженного работника сельского хозяйства РФ. За какие именно заслуги — опять же неизвестно.
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