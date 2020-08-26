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Работникам старше 40 лет дали право на один оплачиваемый выходной для диспансеризации

Работникам старше 40 лет дали право на один оплачиваемый выходной для диспансеризации
Иллюстрация: pixabay.com

Соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ приняли в июле этого года. Ранее подобным правом обладали лишь пенсионеры и люди предпенсионного возраста.

#НОВОСТИ
Начиная с 11 августа 2020 года работодатели обязаны ежегодно на один день отпускать работников, которым исполнилось 40 лет, на профилактические обследования с сохранением среднего заработка, сообщили в Минздраве Красноярского края.
Новый закон направлен на то, чтобы граждане не реже раза в год посещали врачей с профилактической целью, что позволит выявлять на ранней стадии хронические неинфекционные заболевания, являющиеся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения», — добавили в ведомстве.
Ранее подобным правом обладали лишь люди пенсионного и предпенсионного (5 лет до пенсии) возраста. Они по-прежнему могут взять два рабочих дня в году для прохождения диспансеризации.
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