Работникам старше 40 лет дали право на один оплачиваемый выходной для диспансеризации

Начиная с 11 августа 2020 года работодатели обязаны ежегодно на один день отпускать работников, которым исполнилось 40 лет, на профилактические обследования с сохранением среднего заработка, сообщили в Минздраве Красноярского края.

Новый закон направлен на то, чтобы граждане не реже раза в год посещали врачей с профилактической целью, что позволит выявлять на ранней стадии хронические неинфекционные заболевания, являющиеся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения», — добавили в ведомстве.

Ранее подобным правом обладали лишь люди пенсионного и предпенсионного (5 лет до пенсии) возраста. Они по-прежнему могут взять два рабочих дня в году для прохождения диспансеризации.