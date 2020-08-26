В Красноярском крае ищут подрядчика для строительства станции водоочистки в Хатанге

Станция водоочистки в Хатанге должна появиться к концу 2021 года. Это следует из документов контракта , размещенных на сайте госзакупок.

Заказчиком строительства выступает администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Начальная стоимость контракта — 72,6 млн рублей из них 28,9 млн в 2020 году. Основная масса средств — 68,2 млн — из федерального бюджета.

Подать заявку можно до 2 сентября 2020 года. Победителя определят 7 сентября. Началом работ будет считаться первый день после подписания контракта. Окончиться они должны не позднее 10 декабря 2021 года.