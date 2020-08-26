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В Красноярском крае ищут подрядчика для строительства станции водоочистки в Хатанге

В Красноярском крае ищут подрядчика для строительства станции водоочистки в Хатанге
Иллюстрация: pixabay.com

Два месяца назад проект строительства первой станции очистки воды в поселке Хатанга получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Строить ее начнут после того, как найду подрядчика.

#НОВОСТИ
Станция водоочистки в Хатанге должна появиться к концу 2021 года. Это следует из документов контракта, размещенных на сайте госзакупок.
 
Заказчиком строительства выступает администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Начальная стоимость контракта — 72,6 млн рублей из них 28,9 млн в 2020 году. Основная масса средств — 68,2 млн — из федерального бюджета.
 
Подать заявку можно до 2 сентября 2020 года. Победителя определят 7 сентября. Началом работ будет считаться первый день после подписания контракта. Окончиться они должны не позднее 10 декабря 2021 года.
 
Сейчас водоснабжение Хатанги осуществляется через открытый водозабор, из-за чего в весенне-осенний период вода в поселке не соответствует нормативам. Новая станция, которая возводится в рамках федерального проекта «Чистая вода», сможет поставлять северянам до 3 200 кубометров холодной воды в сутки. Проект ее строительства получил положительное заключение Главгосэкспертизы в июне 2020 года.
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