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Спортивные секции и робототехника: какие детские кружки выбирают в Красноярске

Спортивные секции и робототехника: какие детские кружки выбирают в Красноярске
Иллюстрация: vk.com/krasnoyarskrf

К началу нового учебного года интерес к детскому дополнительному образованию растет. Красноярские родители делают упор на спорт.

#НОВОСТИ
Аналитики сервиса 2ГИС, выяснили, какие кружки детям выбирают жители крупнейших городов России. Для этого они сравнили количество обращений к организациям детского дополнительного образования на картах в начале и середине августа. 
 
Как оказалось, красноярские родители хотят, чтобы их дети занимались спортом. Секции в середине августа стали популярнее на 107%. Большой спрос есть к курсам робототехники (+69%) и художественным школам (65%). Интерес к театральным курсам в этом месяце вырос на 57%, а к музыкальным школам — на 41%.  
 
Что касается общероссийской тенденции, то тут все выглядит несколько иначе. Больше всего интерес в августе возник к детским музыкальным школам — по сравнению с концом июля он вырос на 73%. Также высокий спрос по стране на художественные школы (рост за месяц на 70%). Хорошую  динамику показали и курсы робототехники — +68%. Менее существенный интерес оказался к спортивным секциям (+38%) и театральным курсам (+25%). 
 
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