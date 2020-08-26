Спортивные секции и робототехника: какие детские кружки выбирают в Красноярске

Аналитики сервиса 2ГИС, выяснили, какие кружки детям выбирают жители крупнейших городов России. Для этого они сравнили количество обращений к организациям детского дополнительного образования на картах в начале и середине августа.

Как оказалось, красноярские родители хотят, чтобы их дети занимались спортом. Секции в середине августа стали популярнее на 107%. Большой спрос есть к курсам робототехники (+69%) и художественным школам (65%). Интерес к театральным курсам в этом месяце вырос на 57%, а к музыкальным школам — на 41%.

Что касается общероссийской тенденции, то тут все выглядит несколько иначе. Больше всего интерес в августе возник к детским музыкальным школам — по сравнению с концом июля он вырос на 73%. Также высокий спрос по стране на художественные школы (рост за месяц на 70%). Хорошую динамику показали и курсы робототехники — +68%. Менее существенный интерес оказался к спортивным секциям (+38%) и театральным курсам (+25%).