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Красноярцы в среднем для покупки автомобилей берут взаймы больше других россиян

Красноярцы в среднем для покупки автомобилей берут взаймы больше других россиян
Иллюстрация: pxhere.com

В июле средний размер выданных автокредитов в России составил 815,8 тыс. руб. В Красноярском крае этот показатель несколько выше.

#НОВОСТИ
Аналитики Национального бюро кредитных историй подсчитали, сколько жители берут в кредит на покупку автомобилей. В Красноярском крае в июле средний размер автокредита составил 829 645 рублей. За год сумма выросла незначительно — всего на 1,8%. В июле 2019 года в среднем на покупку нового или автомобиля с пробегом жители региона брали 815 036 рублей.
 
Красноярцы в среднем для покупки автомобилей берут взаймы больше других россиян 1
Данные: НБКИ
 
В России в июле средний размер выданных автокредитов составил 815,8 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 5,3%. Больше всего в кредит берут в Москве (1 197,1 тыс. руб.) и области (997,5 тыс. руб.), а также Санкт-Петербурге (981,7 тыс. руб.). Красноярский край по размеру автокредита занимает 9 место.
 
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