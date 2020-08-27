Компания «Арбан» снова взяла «строительного Оскара»
В Санкт-Петербурге состоялось вручение ежегодной строительной премии Urban Awards. Одну из наград получил проект красноярской строительной компании.
Призером стал проект Scandis Ozero, который строит компания Арбан. Он получил первую премию в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса».
Экспертная комиссия высокими оценками отметила саму идею создания рукотворного озера в самом центре деловой жизни Красноярска. Также помимо этого жюри отметило архитектуру жилого комплекса и фасады с уникальным световым рисунком, выполненным на кирпичной поверхности.
Также эксперты оценили передовые технологические и инженерные решения Scandis Ozero, а также витражные эркерные окна, которые сейчас являются трендом по всей России, а в Красноярске первыми появились именно в проектах ГСК «Арбан».
Отдельно жюри отметило дизайн уникальных деревянных малых архитектурных форм благоустройства, для производства которых застройщик создаст собственное подразделение. Особое внимание оно обратило на движение компании в сторону «Зелёных стандартов», большая часть из которых уже выполняется в компании, а получение сертификата LEED (Leadership in Energy and Environmental Design — признанная в мире программа сертификации зданий по энергоэффективности и экологичности) станет следующим стратегическим шагом в развитии.
Это победа — закономерность, которая стала возможной не только благодаря слаженной работе всей команды ГСК „Арбан“, но и нашим покупателям, которые постоянно делают нас лучше, заставляя всегда прыгать выше головы. Мы будем продолжать удивлять и будем продолжать предлагать в Красноярске лучшие жилые комплексы для жизни в городе», — прокомментировал генеральный директор группы строительных компаний «Арбан» Василий Попов.
В этом году несмотря на пандемию в премии участвовало 153 строительных объекта из 30 регионов России, что даже больше, чем в прошлом. Оценивали лучшие жилые комплексы 50 независимых экспертов в лице ведущих девелоперов, финансистов, консультантов, аналитиков, риэлторов, архитекторов, журналистов и урбанистов.
Отметим, что в 2019 году микрорайон Scandis дважды стал лауреатом премии Urban Awards, а дом особого статуса Liner вошёл в топ-3 лучших региональных комплексов элит-класса России.
Справка
Премия в области нового строительства и территориального развития Urban Awards выявляет самые качественные жилые проекты с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры, развития городской среды в целом. Таким образом, одной из ключевых задач премии является развитие и совершенствование стандартов качественного девелопмента в России, а также помощь покупателям в выборе жилья. Чтобы получить награду Urban Awards, необходимо пройти многоэтапную экспертизу. На первом этапе компаниям, подавшим заявку на участие, требуется заполнить анкету в личном кабинете, в которой указывается максимально полная информация о номинируемом объекте. Эти данные обрабатываются специальной программой «Система объективной оценки», которая выставляет баллы каждому участнику. После этого жюри премии в режиме онлайн выставляет баллы номинантам по ряду критериев. По итогам данного этапа формируется шорт-лист с объектами. На их площадки выезжает экспертная комиссия для осуществления очной проверки. После этого проходит выбор лучших объектов на финальном заседании. В этом году оно впервые прошло в режиме онлайн.