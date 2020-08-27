Компания «Арбан» снова взяла «строительного Оскара»

Призером стал проект Scandis Ozero, который строит компания Арбан. Он получил первую премию в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса».

Экспертная комиссия высокими оценками отметила саму идею создания рукотворного озера в самом центре деловой жизни Красноярска. Также помимо этого жюри отметило архитектуру жилого комплекса и фасады с уникальным световым рисунком, выполненным на кирпичной поверхности.

Также эксперты оценили передовые технологические и инженерные решения Scandis Ozero, а также витражные эркерные окна, которые сейчас являются трендом по всей России, а в Красноярске первыми появились именно в проектах ГСК «Арбан».

Отдельно жюри отметило дизайн уникальных деревянных малых архитектурных форм благоустройства, для производства которых застройщик создаст собственное подразделение. Особое внимание оно обратило на движение компании в сторону «Зелёных стандартов», большая часть из которых уже выполняется в компании, а получение сертификата LEED (Leadership in Energy and Environmental Design — признанная в мире программа сертификации зданий по энергоэффективности и экологичности) станет следующим стратегическим шагом в развитии.

Это победа — закономерность, которая стала возможной не только благодаря слаженной работе всей команды ГСК „Арбан“, но и нашим покупателям, которые постоянно делают нас лучше, заставляя всегда прыгать выше головы. Мы будем продолжать удивлять и будем продолжать предлагать в Красноярске лучшие жилые комплексы для жизни в городе», — прокомментировал генеральный директор группы строительных компаний «Арбан» Василий Попов.

В этом году несмотря на пандемию в премии участвовало 153 строительных объекта из 30 регионов России, что даже больше, чем в прошлом. Оценивали лучшие жилые комплексы 50 независимых экспертов в лице ведущих девелоперов, финансистов, консультантов, аналитиков, риэлторов, архитекторов, журналистов и урбанистов.

Отметим, что в 2019 году микрорайон Scandis дважды стал лауреатом премии Urban Awards, а дом особого статуса Liner вошёл в топ-3 лучших региональных комплексов элит-класса России.