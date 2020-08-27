Сеть «Кекс&Крендель» открыла последний неработавший кафетерий в Красноярске

Кафетерий «Кекс&Крендель» в «Торговом квартале на Свободном» снова открылся. Об этом компания сообщила на своей странице в социальных сетях.

Все заведения сети (девять штук) закрылись в конце марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Однако уже 5 апреля один из них вернулся в строй. А потом подтянулись и остальные. В итоге последним неработавшим кафетерием оставался открывшийся сегодня.

Плюс к этому в конце июня новый «Кекс&Крендель» открылся в парке «Прещепка», что в Октябрьском районе. Однако, как рассказал DK.RU собственник сети Александр Борисенко, когда закончится сезон, это заведение либо закроется, либо переедет.

Мы сейчас ведем переговоры. И если они пройдут удачно, то „Кекс&Крендель“ из „Прищепки“ переедет на улицу Вильского», — говорит Борисенко.

Добавим, что все заведения сети сейчас работают в режиме торговли навынос.