Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 27.08
75,53
89,22
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Сеть «Кекс&Крендель» открыла последний неработавший кафетерий в Красноярске

Сеть «Кекс&Крендель» открыла последний неработавший кафетерий в Красноярске
Иллюстрация: facebook.com/keksikrendel

Все десять заведений красноярской сети кафетериев «Кекс&Крендель» теперь снова работают. Хотя одно — самое новое — может довольно скоро сменить прописку.

#НОВОСТИ
Кафетерий «Кекс&Крендель» в «Торговом квартале на Свободном» снова открылся. Об этом компания сообщила на своей странице в социальных сетях.
 
Все заведения сети (девять штук) закрылись в конце марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Однако уже 5 апреля один из них вернулся в строй. А потом подтянулись и остальные. В итоге последним неработавшим кафетерием оставался открывшийся сегодня.
 
Плюс к этому в конце июня новый «Кекс&Крендель» открылся в парке «Прещепка», что в Октябрьском районе. Однако, как рассказал DK.RU собственник сети Александр Борисенко, когда закончится сезон, это заведение либо закроется, либо переедет.
Мы сейчас ведем переговоры. И если они пройдут удачно, то „Кекс&Крендель“ из „Прищепки“ переедет на улицу Вильского», — говорит Борисенко.
Добавим, что все заведения сети сейчас работают в режиме торговли навынос.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Вице-премьера Красноярского края наградили орденомВице-премьера Красноярского края наградили орденом
  • Ответственный за культуру покинул мэрию КрасноярскаОтветственный за культуру покинул мэрию Красноярска
  • В Красноярске упал спрос на покупку жилья в новостройкахВ Красноярске упал спрос на покупку жилья в новостройках
  • СК: Анатолий Быков заказал еще одно убийство, но недоплатил киллеруСК: Анатолий Быков заказал еще одно убийство, но недоплатил киллеру
  • Составлен топ самых «дорогих» предложений работы в КрасноярскеСоставлен топ самых «дорогих» предложений работы в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.