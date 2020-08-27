Французская сеть автосервисов заявила о намерении зайти в Красноярск

Планами по развитию поделился руководитель отдела развития сети EUROREPAR CAR Александр Кучеров.

Мы планируем открыть ещё сервисы в Красноярске и Иркутске. В 2021 году в Сибири будет не менее 30 сервисов EUROREPAR CAR SERVICE», — рассказал изданию « Континент Сибирь » Александр Кучеров.

Сеть EUROREPAR CAR является проектом французской группы PSA, в которую входят Peugeot, Citroen, DS, Opel. Первый сервис сети EUROREPAR CAR открылся в России в 2018 году в Москве. По данным компании, сейчас в городе работает 138 сервисных центров. Ближайшие к Красноярску сервисы есть в Новосибирской области. Пока им там работает 3.