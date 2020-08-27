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Безработные Красноярска предпочитают самостоятельно искать работу

Безработные Красноярска предпочитают самостоятельно искать работу
Автор фото: MediaPhoto.Org. Иллюстрация: commons.wikimedia.org

Большая часть красноярцев (а именно 64%), оставшихся без работы, занимаются трудоустройством самостоятельно. Это один из самых высоких показателей по стране.

#НОВОСТИ
Опрос соискателей проводила служба исследований hh.ru. Специалисты выяснили, как часто жители края обращаются в Службу занятости населения для трудоустройства.
 
Почти треть (29%) безработных региона в последний раз обращались в службу занятости населения в этом году, а 1% – в 2019 году, а 6% искали работу таким способом несколько лет назад. Остальные 64% соискателей из Красноярского края сообщили, что никогда не искали работу через службу занятости населения. По информации hh.ru — это самый  высокий показатель среди регионов страны. Такие же данные только в Тюменской области. По России в целом никогда не обращались в службу занятости 53% опрошенных. 
 
По данным опроса, только 6% соискателей, обращавшихся в Службу занятости, нашли работу. 80% соискателей, вставших на учет в этом году, получали пособие по безработице, однако оказались недовольны размером выплат.
 
Добавим, без работы в этом году остались 67% опрошенных соискателей из Красноярского края. Еще 19% уволились с последнего места работы в 2019 году, а еще 9% – более двух лет. Впервые занимаются поисками работы 11% соискателей. 
 
А топ-10 профессиональных сфер с максимальной долей безработных, обратившихся в службу занятости населения в этом году, выглядит так: «Туризм, гостиницы, рестораны», «Банки, инвестиции», «Госслужба, НКО», «Маркетинг, реклама, PR», «Продажи», «Административный персонал», «Управление персоналом», «Высший менеджмент», «Бухгалтерия, финансы» и «Закупки». 
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