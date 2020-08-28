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Предприниматели Красноярского края получат скидки на железнодорожные перевозки

Предприниматели Красноярского края получат скидки на железнодорожные перевозки
Иллюстрация: kras.rzd.ru

Красноярская железная дорога вводит понижающие коэффициенты в систему рассчетов за перевозку различных типов грузов по России. Их размер будет зависеть, в том числе, и от дальности транспортировки.

#НОВОСТИ
Размер скидок и максимальное расстояние «льготной» перевозки будет зависеть от тарифного класса груза, говорят в КрасЖД.
 
Так, понижающий коэффициент 0,75 к действующим тарифам установлен для грузов первого тарифного класса на расстояние перевозки до 300 км включительно. Это касается таких товаров, как сырье цветных металлов и серное сырье, строительный кирпич, минерально-строительные изделия.
 
Понижающий же коэффициент 0,5 будет распространяться на грузы второго и третьего тарифных классов при их перевозке на расстояние до 720 км включительно. Речь идет про: автомобили и запчасти, бумагу, жмыхи, зерно и продукты перемола, макароны, овощи, фрукты и ягоды, рыбу, сахар, соль, мясо, масло животное и растительное, кондитерские изделия, соки и другие продовольственные товары, комбикорма, деревянные изделия, изделия из черных металлов, машины и оборудование, металлические конструкции, сборные грузы, промтовары народного потребления, в том числе мыло, мебель, обувь, игрушки, посуда, строительные отделочные материалы и инструменты, хлопок и широкий перечень химической продукции.
 
Все скидки на оплату перевозок будут действовать до 31 декабря 2020 года включительно.
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