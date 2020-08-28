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Культурой Красноярска будет управлять режиссер «Мира Сибири»

Культурой Красноярска будет управлять режиссер «Мира Сибири»
Иллюстрация: vk.com/luba_saharova

Неделю назад Красноярск остался без главного по культуре. Сегодня соответствующему управлению назначили нового руководителя. Им стала ведущая, сценарист и режиссер культмассовых мероприятий.

#НОВОСТИ
Руководить главным управлением культуры Красноярска будет известная городская ведущая и режиссер культурно-массовых мероприятий Любовь Сахарова. Об этом сообщил newslab.ru.
 
В пресс-службе ведомства эту информации подтведили, но уточнили, что пока Любовь Сахарова будет работать в качестве исполняющего обязанности руководителя ведомства.
Начнет работать она с понедельника [31 августа]. Документы о ее назначении полноправным главой будут подписаны чуть позже», — рассказала DK.RU пресс-секретарь управления культуры Лейла Титова.
Назвать сроки полного вступления нового руководителя в должность она не смогла. Связаться с самой Сахаровой не удалось.
 
До этого назначения Любовь Сахарова была известной ведущей официальных культурно-массовых мероприятий в Красноярске. Также она была главным режиссером фестиваля «Мир Сибири» (с 2018 года). Является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
 
Предыдущий глава управления культуры Сергей Костюков оставил этот пост 21 августа 2020 года, проработав в этом качестве лишь два с половиной года.
 
Обновлено в 17:50: Как рассказал DK.RU заместитель исполнительного директора «Мира Сибири» Дмитрий Сиротинин, за два года работы на фестивале Любовь Сахарова показала себя крайне профессиональным человеком, настойчивым и упорным.
Она постоянно работает над повышением своих профессиональных компетенций, так что точно принесет свежую струю в культуру Красноярска и не бросит начатое на полдороги», — сказал он.

 

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