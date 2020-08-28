Из Красноярска открывают рейсы в Светлогорск

Как сообщили в авиакомпании, первый полет запланирован на 15 сентября. Рейсы будут выполняться по вторникам на Ан-24 и Ан-26. Из аэропорта Черемшанка вылет запланирован на 11.30, из Светлогорска - на 15.50. Время в пути между населенными пунктами составит около 3,5 часов. Стоимость билета фиксирована и составляет 10 450 рублей.

В «КрасАвиа» рассказали, что направление довольно популярно. Оно пользуется спросом у жителей Туруханского района. Также рейсами планируют перевозить и грузы (продукты, лекарства, почту).

Ранее авиакомпания «КрасАвиа» выполняла рейсы в Светлогорск только на чартерной основе, регулярными рейсами до конца августа этого года летала авиакомпания «ЮТэйр». С сентября возможности добраться прямым рейсом в Светлогорск не было.