Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 29.08
74,63
88,74
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Из Красноярска открывают рейсы в Светлогорск

Из Красноярска открывают рейсы в Светлогорск
Иллюстрация: предоставлено авиакомпанией "КрасАвиа"

Авиакомпания «КрасАвиа» анонсировала запуск рейса из Красноярска в Светлогорск (Туруханский район). Билеты уже в продаже.

#НОВОСТИ
Как сообщили в авиакомпании, первый полет запланирован на 15 сентября. Рейсы будут выполняться по вторникам на Ан-24 и Ан-26. Из аэропорта Черемшанка вылет запланирован на 11.30, из Светлогорска - на 15.50. Время в пути между населенными пунктами составит около 3,5 часов. Стоимость билета фиксирована и составляет 10 450 рублей.
 
В «КрасАвиа» рассказали, что направление довольно популярно. Оно пользуется спросом у жителей Туруханского района. Также рейсами планируют перевозить и грузы (продукты, лекарства, почту).
 
Ранее авиакомпания «КрасАвиа» выполняла рейсы в Светлогорск только на чартерной основе, регулярными рейсами до конца августа этого года летала авиакомпания «ЮТэйр».  С сентября возможности добраться прямым рейсом в Светлогорск не было.
 
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярском крае объявили третий этап ослабления карантинаВ Красноярском крае объявили третий этап ослабления карантина
  • Вице-премьера Красноярского края наградили орденомВице-премьера Красноярского края наградили орденом
  • Ответственный за культуру покинул мэрию КрасноярскаОтветственный за культуру покинул мэрию Красноярска
  • Адвокат Быкова: новое уголовное дело основано только на показаниях киллераАдвокат Быкова: новое уголовное дело основано только на показаниях киллера
  • Директор «Емеляновской слободы» получил срок за обман дольщиков и инвесторовДиректор «Емеляновской слободы» получил срок за обман дольщиков и инвесторов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.