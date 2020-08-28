На Аэровокзальной и Тельмана за счет предпринимателей приведут в порядок фасады зданий

Сегодня руководитель администрации Советского района Дмитрий Дмитриев общался представителями управляющих компаний и предпринимателями, имеющими торговые точки на ул. Аэровокзальная и Тельмана. Владельцам магазинов указали на то, что внешний вид зданий, в которых находится их бизнес, должен соответствовать требованиям архитектурно-художественного регламента и правил благоустройства Красноярска. Пока районную администрацию не устраивают ветхие рекламные конструкции, расклеенные объявления, состояние входных групп магазинов и кондиционеров. В связи с чем предпринимателей попросили привести в порядок фасады зданий и входных групп магазинов. В противном случае, если фасады не будут соотвествовать требованиям или к примеру, на них будет появляться незаконная наружная реклама, то предпринимателям грозят штрафы.

А на улице Тельмана сейчас сносят целый ряд павильонов — 30 торговых точек будут демонтированы в ближайшее время. В пресс-службе администрации Советского района пояснили, что с владельцами ларьков заранее расторгнули договоры и предложили компенсационные места. На их месте планируют установить современные автобусные остановки. Ряд павильонов скрывал фасад здания магазина «Советский». Теперь собственнику магазина также предложили благоустроить прилегающу​ю территорию.