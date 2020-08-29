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Траты красноярцев на букеты к 1 сентября оказались одними из самых высоких по стране

Траты красноярцев на букеты к 1 сентября оказались одними из самых высоких по стране
Иллюстрация: pixabay.com

Траты красноярцев на букеты учителям в День знаний превысили средние общероссийские показатели. Как оказалось, жители Москвы, Краснодара и Красноярска покупают самые дорогие цветы педагогам.

#НОВОСТИ
IТ-компания «Эвотор» по запросу ТАСС выяснила среднюю стоимость букета в России накануне Дня знаний. Она составила 984 рубля, что на 16% больше, чем в 2019 году. 
 
Самые дорогие букеты учителям дарят в Москве. В среднем цветочная композиция обходится в 1 620 рублей. Немногим меньше обходится букет жителям Краснодарского края — 1 492 рубля. Красноярский край по этому показателю занимает третье место — 1 432 рубля. Букеты дороже 1000 рублей также дарят в Ханты-Мансийского автономном округе (1 430 рублей), Башкортостане (1 373 рубля), Санкт-Петербурге (1 345 рублей), Иркутской (1 327 рублей), Ростовской (1 089 рублей) и Самарской областях (1 049 рублей).
 
А самые скромные букеты покупают в Челябинской области. Их средняя стоимость составляет 499 рублей.
 
Отметим, красноярский благотворительный фонд «Добро24.ру» уже четвертый год проводит акцию «Дети вместо цветов». Суть ее в том, чтобы 1 сентября вместо множества букетов ученики собрали учителю одну цветочную композицию. А сэкономленные средства направили на благотворительность. По словам пресс-секретаря благотворительного фонда Ольги Абанцевой, ежегодно на букеты учителям по всей стране тратят миллиарды рублей. В Красноярске за три года акции удалось собрать более 1 млн рублей.
 
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