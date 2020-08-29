В заведениях общепита Красноярска вводится запрет на курение кальянов

О новводениях, которые вступают в силу 30 октября, предупреждают в Управлении Роспотребнадзора по краю. А с 28 января 2021 года тоже самое коснется помещений, которые предоставляют бытовые услуги, на рынках, в нестационарных торговых объектах.

Требования вводятся Федеральным законом. С 31 июля уже запрещена продажа всей никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления и кальянов несовершеннолетним.

Употреблять никотинсодержащую продукцию можно будет только в кальянных. В Красноярске большинство таких заведений работают, как общепит, то есть они также предлагают посетителям еду и напитки. А значит нововведения распространяются и на них. Чтобы продолжить работу, кальянным придется отказаться от продажи пищевой продукции и оказывать только услугу по курению кальянов.