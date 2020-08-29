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В заведениях общепита Красноярска вводится запрет на курение кальянов

В заведениях общепита Красноярска вводится запрет на курение кальянов
Иллюстрация: pixabay.com

В Красноярском крае с конца октября вводится запрет на курение кальянов и никотинсодержащей продукции, например, электронных сигарет, снюсов, айкосов, в заведениях общепита.

#НОВОСТИ
О новводениях, которые вступают в силу 30 октября, предупреждают в Управлении Роспотребнадзора по краю. А с 28 января 2021 года тоже самое коснется помещений, которые предоставляют бытовые услуги, на рынках, в нестационарных торговых объектах.
 
Требования вводятся Федеральным законом. С 31 июля уже запрещена продажа всей никотинсодержащей продукции,  устройств для ее потребления и кальянов несовершеннолетним.
 
Употреблять никотинсодержащую продукцию можно будет только в кальянных. В Красноярске большинство таких заведений работают, как общепит, то есть они также предлагают посетителям еду и напитки. А значит нововведения распространяются и на них. Чтобы продолжить работу, кальянным придется отказаться от продажи пищевой продукции и оказывать только услугу по курению кальянов.
 
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