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На сопке в Красноярске появится смотровая площадка

На сопке в Красноярске появится смотровая площадка
Иллюстрация: admkrsk.ru

Новую смотровую площадку обустроят на Николаевской сопке. Ее обещают построить уже до конца этого года.

#НОВОСТИ
Проект представили губернатору края Александру Уссу, который весной выступил с инициативой обустройства смотровой площадки. По информации пресс-службы губернатора, сейчас завершены геологические и геодезические работы и подготовлена проектно-сметная документация. Вместе с этим объявлен тендер по поиску подрядчика, который займется строительством и благоустройством прилегающей территории.
 
По проекту на смотровой площадке появится амфитеатр под открытым небом, пешеходная зона, парковка для автотранспорта, места для сбора мусора, малые архитектурные формы. Конструктивные элементы площадки сделают из нескользящих материалов. 
 
Новая смотровая площадка свяжет экопарк «Гремячая грива» и спортивный кластер «Сопка». На смотровую площадку можно будет подняться от остановки «Биатлонная» или на фуникулере на территории кластера «Сопка». Также до нее можно будет добраться, пройдя по территории «Гремячей гривы».
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