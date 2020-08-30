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В Красноярске снесли еще несколько павильонов

В Красноярске снесли еще несколько павильонов
Иллюстрация: admkrsk.ru

В Красноярске продолжают убирать павильоны, незаконно торгующие алкоголем. Очередные торговые точки убрали на этой неделе.

#НОВОСТИ
По одному павильону снесли на ул. Малиновского в Советском районе и на ул. Вильского в Октябрьском районе.
 
По информации администрации города, с начала года было демонтировано 66 временных сооружений, в которых незаконно реализовывали алкогольную продукцию. Значительную часть таких объектов убрали в Советском районе — 37 торговых точек.
 
Сейчас администрация города, основываясь на судебной практике других регионов страны, направила в МУ МВД России «Красноярское» предложение о проработки вопроса об уголовном наказании предпринимателей, неоднократно привлекавшихся к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции.
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