В Красноярске снесли еще несколько павильонов
В Красноярске продолжают убирать павильоны, незаконно торгующие алкоголем. Очередные торговые точки убрали на этой неделе.
По одному павильону снесли на ул. Малиновского в Советском районе и на ул. Вильского в Октябрьском районе.
По информации администрации города, с начала года было демонтировано 66 временных сооружений, в которых незаконно реализовывали алкогольную продукцию. Значительную часть таких объектов убрали в Советском районе — 37 торговых точек.
Сейчас администрация города, основываясь на судебной практике других регионов страны, направила в МУ МВД России «Красноярское» предложение о проработки вопроса об уголовном наказании предпринимателей, неоднократно привлекавшихся к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции.