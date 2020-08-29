В Красноярске открывается сезон «живых» концертов
Первый после снятия ограничений «живой» концерт состоится на сцене Красноярской краевой филармонии уже в понедельник, 31 августа.
Это будет выступление Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева. Это будет благотворительный концерт, посвящённый врачам, социальным работникам и волонтерам. На мероприятие приглашены все тех, кто внес большой вклад в борьбу с COVID-19: врачи, добровольцы, работники социальных служб.
Мероприятие будет проходить с соблюдением всех требований РОспотребнадзора: социальной дистанции и масочного режима, зрителей будут рассаживать в шахматном порядке.
Следующий концерт оркестра для широкой публики запланирован на сцене Красноярской краевой филармонии весной следующего года в рамках Московского Пасхального фестиваля.
Добавим, сейчас на сайте краевой филармонии актуализировали афишу концертов, которые были отменены из-за пандемии. Большинство мероприятий пройдет до конца года. На других концертных площадках также готовятся к выступлению артистов. Первые концерты пройдут уже в середине сентября, но некоторые мероприятия уже перенесли на 2021 год.